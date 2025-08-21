Son padre e hija y crearon juntos la primera empresa de bolsas 100 % compostables

Camila Pérez, emprendedora, contó en Radio Nacional cómo surgió la idea de hacer este proyecto junto a su padre Mauro Pérez. La materia prima que utilizan es caña de azucar y almidón de maíz. Son los únicos fabricantes directos de bolsas 100 % compostables.

"La idea le surgió a papá que tiene mucho expertise en el negocio de las bolsas. Entre los dos le dimos forma a la idea, el desde el producto y yo como publicista", contó.

"Muchos de nuestros clientes que las usan para envasar yerba, café y pueden estar en contacto con los alimentos. Son bolsas sin TACC. Y son muy resistentes. Se reutilizan muchas veces hasta que se pueden compostar", agregó.