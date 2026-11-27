El psicólogo clínico, especializado en Consumos Problemáticos y Adicciones Christian Ziegler, dialogó con el equipo de Korol en el aire, el programa de Adrián Korol por Radio Nacional, luego de que ayer se conociera la aprobación de la ley por unanimidad del proyecto de prevención de la Ludopatía tal como lo aprobó Diputados.

"Esto sirve y era necesario para poner un límite a las apuestas online entre los adolescentes", afirmó. "Los adultos tienen otros recursos para frenar o pedir ayuda. En cambio los adolescentes, están en una etapa particular. Aún no cuentan con eso. La aprobación de la ley es poner un límite y terminar con que sea tan accesible. Además, a veces, se tarda en intervenir en el problema. Es muy importante poder poner límites para el desarrollo de los chicos", mencionó.

Ziegler advirtió que es necesario poder sacar el tema a luz en el ámbito familiar: "Es necesario que las familias puedan hablar de eso. Y para quien lo padece, también es fundamental poder hacerlo. Que no sea algo tabú, es clave buscar el diálogo. Hay que estar atentos".

Además el especialista dijo que "son muchisimas las consultas de adolescentes por problemas de ludopatía". "Hay mucha demanda. Esto es un sufrimiento familiar. Es importante lo económico, pero también, todo lo que genera el "no poder parar"", agregó.