“Son medidas de urgencia en busca de una estabilidad”

La licenciada en economía Josefina Pingitore detalló en que consisten las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en las ultimas horas, aclaro que se trata de medidas de urgencia y no es una ley ómnibus que irían al congreso y no son medidas monetarias, y que lo buscan es una estabilidad a través de la reducción del déficit fiscal.

“Caputo explicó de buena manera como consideran y creen que es la causa del aumento de los precios es decir de la inflación, el mayor circulante de dinero no respaldado por impuesto o ingresos que sustenten el gasto y produce una desvalorización, generando una constante y un circulo no feliz, las medidas son recortes, reducción. En cuanto a los servicios se hablo de no subsidios”, remarcó.

Programa: Vamos Arriba

Conduce: Beatriz Carreño

Producción: Rosana Orquera