Son innumerables las quejas de los afiliados al IOSPER

Manuel Cichero, afiliado al Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) y fundador de la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados a IOSPER (ADDA), habló con LT14 y enumeró todos los inconvenientes que sufren a diario quienes son cuentan con dicha obra social. Desde malos tratos a falta de reconocimiento de los tratamientos médicos y acceso a los medicamentos. Cabe recordar que el directorio está compuesto por siete directores que representan a diferentes sectores de los trabajadores.

Los afiliados presentaron una nota elevada al gobernador Gustavo Bordet, con más de 15 mil firmas, en la cual solicitan la intervención de IOSPER “porque la situación no da para más”, dijo y explicó que aumentaban los recortes y cada vez había menos prestaciones para los afiliados. “Tenemos un número de expediente, pero no tenemos la respuesta de parte del gobernador”, expresó y recordó que son más de 300 mil personas quienes cuentan con la obra social.

Cichero enumeró cuáles son los inconvenientes que padecen los afiliados a diario al no poder continuar con tratamientos para las patologías, o el no poder contar con los medicamentos prescriptos o reemplazarlos por otros que no cuentan con todos los componentes. La falta de reintegro del pago de las consultas que cada persona paga a su médico y luego la obra social no contempla.