"Son facultades del Ejecutivo el manejo de los recursos del Estado, hay que confiar y bancar al Presidente"

El diputado nacional de La Libertad Avanza Lisandro Almiron por Corrientes en diálogo con Hugo Macchiavelli se refirió a la votación que ayer tuvo lugar en la Cámara de Diputados, donde se rechazó el intento de insistir con la ley 27.791, que establecía un incremento del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones, además de una suba del bono mensual de $70.000 a $110.000.

"Como bloque oficialista entendemos que son facultades del Ejecutivo el manejo de los recursos del Estado. El Presidente fijó como un mandamiento el déficit 0 y el equilibrio fiscal eran innegociables", dijo.

Almirón mencionó que los incrementos de asignaciones que propone la oposición en este momento se debe a que "tenemos elecciones en octubre". "Es ser demagogos y hablar de deshumanización o atacar permanetemente al Presidente no tiene razón de ser. Nosotros nos hemos hecho cargo de situaciones calamitosas que dejó el kirchnerismo", agregó.