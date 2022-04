“Son de enorme visibilidad mediática y de moderada o mínimo impacto real”

Desde Londres, el periodista Marcelo Justo, especialista en temas fiscales, se refirió al impacto real de las sanciones a Rusia y al aspecto impositivo en la Argentina.

En tanto a la percepción sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania expresó: “A nivel social y mediático, la percepción instalada es que Vladimir Putin es Adolf Hitler y Ucrania es Checoslovaquia en la primera guerra mundial”.

“Al gobierno de Boris Johnson le ha servido esta percepción para adoptar una de las posiciones más belicistas y, de paso, le ha servido para salvarse a sí mismo por el famoso evento del Party Gate” afirmó.

Al respecto de los efectos que las sanciones de los distintos países sobre Rusia destacó: “Son de enorme visibilidad mediática y de muy moderada o mínimo impacto real”.

A su vez, explicó la dificultad de localizar los activos fugados en la Argentina: “Fácil no es porque el poder de juego que hay del otro lado definitivamente es muy grande, no solo el poder mediático sino también el financiero, pero no es imposible”.

“Se está avanzando bastante a partir de dos crisis que fueron muy fuerte, esto a partir del estallido financiero de 2008 y los Panamá papers de 2016. En Argentina es un gran paso que los que paguen el dinero sean los que los fugaron”