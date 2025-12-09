Son argentinas, tienen una pastelería en Ámsterdam y recibieron la visita sorpresa de Máxima Zorreguieta

En pleno corazón de Ámsterdam, una pastelería creada por dos argentinas empezó a conquistar paladares con alfajores, empanadas y medialunas, pero recientemente alcanzó una repercusión insospechada: la visita sorpresa de una reina. El proyecto nació de la nostalgia y del deseo de compartir sabores de hogar con expatriados y visitantes, y hoy sigue creciendo con orgullo y humildad.

Marisol y Nina, cofundadoras de Amsterdam Baking Company, dialogaron con Ramos generales y contaron que su sueño comenzó desde una cocina casera: lo que al principio fueron medialunas elaboradas desde su hogar, con pedidos realizados a través de redes, se transformó en 2023 en su propia pastelería en Ámsterdam. Reivindicaron aquel primer impulso de nostalgia como una forma de identidad.

El impacto de su propuesta fue creciendo. Además de facturas, empanadas y otros productos tradicionales, desarrollaron una versión artesanal del alfajor de maicena, inspirado en los gustos de la monarca neerlandesa Máxima Zorreguieta, lo que convirtió a su marca en una referencia de repostería argentina en los Países Bajos y en Bélgica.

La sorpresa mayor llegó hace unos días, cuando —sin previo aviso ni protocolo— la reina entró a su local para almorzar tranquilamente, como cualquier otra clienta. Marisol y Nina contaron que estaban grabando contenido habitual del local cuando la puerta se abrió y apareció Máxima. "No lo podemos creer, estamos muy contentas", expresaron. La reina preguntó por las máquinas, por los hornos, recorrió la cocina con curiosidad y eligió sus alfajores favoritos —los de maicena— para llevar.

Para las emprendedoras, ese gesto representó mucho más que una nota mediática: fue un reconocimiento simbólico del valor cultural de su trabajo. Dijeron que incluso, al final de su visita, posaron con ella para una fotografía —sin luces, sin protocolo— que se convirtió en viral.

Amsterdam Baking Company hoy cuenta con dos locales en Ámsterdam y mantiene envíos a todo el país —y a otros países europeos— combinando productos artesanales con identidad argentina, panadería tradicional y un proyecto de comunidad que combina nostalgia, sabor y emprendimiento.