" Somos todas, y todas conducimos esta marcha"

A siete años de la primera Marcha Ni Una Menos, el movimiento Nuestra América estuvo presente : " somos un movimiento popular, una organización a nivel nacional, dentro del Frente Patria Grande". En cuanto a la marcha :" nos organizamos para venir, tratamos de cuidarnos, nos mantenemos juntas. La idea es cuidarnos, que no ingrese nadie que no tenga que ver con las columnas, no ocasionar ningún problema. Cuando uno se moviliza, se cortan las calles y para eso nos organizamos con las compañeras, para cortar las calles, direccionarnos. La dirección de tránsito viene, pero de todas maneras estamos organizadas. En cuanto a la seguridad se sorteó el orden de las organizaciones para marchar de manera ordenada porque no hay nadie que conduzca y menos en una marcha como esta. Somos todas, es importante para todas, todas conducimos, es democrático y tranquilo. Siempre se trata de evitar algún incidente".

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

PROGRAMA ESPECIAL MARCHA"NI UNA MENOS"

SILVIA VILLAVICENCIO- NOELIA MOREYRA