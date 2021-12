"Somos seres del lenguaje y las palabras nos van indicando el camino"

"Hacer una novela es como cuando mandas un mensaje en una botella por el mar. La lectura es un alimento terrestre. La ficción es fundamental como para ubicarnos en la realidad. Un libro nunca va a ser el mismo para cada lector o lectora. Yo no sabía que iba a escribir "Vengo a buscar las herramientas", como le pasó también a la escritora Sara Gallardo, yo escuché un relato inesperado de un desconocido de la calle, que me ayudó a enterrar mi gato, era un hombre que allá por 1960 vivía en la Patagonia profunda. Así, escuchándolo se me abrieron las puertas de esta ficción. Lo oral que se enlaza con lo leído. El efecto de un relato en alguien que escribe", Silvia Hopenhayn.

Este jueves en Alegre Distopía por Radio Nacional Salta, Lucas Bertone entrevistó a Silvia. Ella es escritora y periodista cultural. Ha conducido numerosos programas literarios en televisión. En 2017 obtuvo el premio de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) por el ciclo Nacidos por Escrito. Recibió también los premios Julio Cortázar (Cámara argentina del libro), Konex de Oro, y al Mejor Programa Cultural (UBA, 2013). Autora de varios libros, sus últimas novelas son Elecciones primarias (Alfaguara, 2012) Ginebra (Alfaguara, 2018) y Vengo a buscar las herramientas (Corregidor 2021). Por más de 10 años publicó la columna semanal “Libros en agenda” en el diario La Nación. Ha dictado talleres de lectura en Museos y centros de arte, y dirige el taller “Clásicos no tan clásicos”. Una entrevista imperdible en donde repasaremos su trayectoria, su vida dedicada a la literatura y presentará su última novela “Vengo a buscar las herramientas”.

