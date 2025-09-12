"Somos la única alternativa a la actual gestión de River"

El candidato a presidente del Club Atlético River Plate por River Primero Luis Belli visitó el estudio de Nacional Am 870, en donde conversó con el equipo de Pasión Nacional, para hablar sobre las propuestas que su espacio quiere proponer si llega a la gestión del club de Nuñez.

"Desde hace 12 años venimos hablando del sistemático deterioro de la relación del club con sus socios. Con cuotas que aumentan, y lo hacen todos los meses. También del deterioro del club social, de la falta de atención a los deportes", expresó.

"Se ha convertido en un club caro, y nos duele la falta de resultados deportivos", agregó.

Entre otros de los temas de los que habló Belli, mencionó los derechos de admisión: "Nosotros estamos preocupados porque hay muchos socios que son víctimas bajo la presunción de culpabilidad y no tienen el debido proceso para defenderse. La gestión nunca puede ser de espaldas al socio".