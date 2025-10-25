"Estado Mayor" es un programa que nace con el espíritu de informar sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y las tareas que realizan día tras día.

Conduce la capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esta emisión especial, "Estado Mayor" conversó con el General de Brigada Cristian Pafundi quien fue designado Comandante del Comando General Electoral en las elecciones legislativas previstas para mañana 26 de octubre.

En la charla, el Comandante precisó cuáles son las responsabilidades que tiene a su cargo, las tareas a cumplir así como la misión establecida para este organismo, en el marco del proceso electoral.

“Cada vez que hay elecciones nacionales se establece la creación de un Comando General Electoral que se constituye para hacer frente a todas las misiones de seguridad que impone el Código Nacional Electoral”. “Es una tarea que nos alegra mucho a las Fuerzas Armadas poder llevarla adelante, es un placer porque somos garantes de la seguridad en un acto de soberanía supremo como es el ejercicio de ir a votar”.

“Para dimensionar la magnitud de este Comando, para estas elecciones estamos hablando de casi 85 mil personas” que estarán afectadas, "llevamos 109 años desarrollando esta actividad".

Este domingo, las y los argentinos concurrirán a las urnas para renovar 127 diputados y 24 senadores en una elección que definirá el nuevo mapa político del Congreso.

Además, estas serán las primeras elecciones nacionales con Boleta Única de Papel, un nuevo formato de votación implementado en todo el país.