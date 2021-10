"Somos como parias, nadie de la Municipalidad nos llama"

Los puesteros del Mercado del Norte continúan con sus reclamos sobre el cierre indebido del edificio por parte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, por lo que insisten en que haya un diálogo para encontrar una solución. “Veníamos peleando para que nos cobren el canon porque no queríamos estar gratis. Es una decisión total de ellos de no cobrarnos el canon. Nosotros pagábamos todos los impuestos como corresponde, o sea que no éramos ocupas y que no pagábamos nada, pagábamos todo lo que estaba relacionado con nuestra actividad. Nosotros somos como parias, no nos llaman ellos, ni a mí como presidente ni a ningún integrante de la comisión como para tener una charla. Lo que no queremos es tener enfrentamientos, queremos volver a nuestro mercado y seguir con nuestra actividad comercial”, dijo Félix Abregú, referentes de los puesteros.

DESCARGAR