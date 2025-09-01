"Estado Mayor" es un programa que nace con el espíritu de informar sobre las Fuerzas Armadas Argentinas y las tareas que realizan día tras día.

Conduce la capitán Sheila Lyall, oficial de la Fuerza Aérea Argentina, perteneciente al cuerpo de los servicios profesionales; es Licenciada en Comunicación Audiovisual, periodista y con experiencia en los medios de comunicación además de jefe de comunicación institucional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En esta emisión, conocemos el contexto histórico en el que nacen las Fuerzas Armadas a través de una charla con el historiador y periodista Daniel Balmaceda.

“Tenemos que destacar al General José Francisco de San Martín que generó un grupo profesional, de elite, fue el hombre que le dio el tinte profesional a las Armas Argentinas”, precisó.

También, conocemos la historia del Brigadier General Xavier Julián Isaac, Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

“La tarea de la Fuerzas Armadas es importante, hay que estar siempre preparado para defender la Patria, nuestro territorio, nuestras raíces, nuestra historia”, indicó, “somos ciudadanos con uniforme, que abrazamos esta vocación desde chicos”.

"Estado Mayor" es una propuesta innovadora que combina temas de interés general, que no suelen ser pensados como propios del ámbito militar, junto a los saberes y conocimientos de una vida especial que está mucho más cerca de la sociedad civil, sus formas y costumbres, de lo que se cree.

En cada emisión, visibilizamos las historias detrás de los uniformes, entrevistando a hombres y mujeres que encontraron una carrera y un estilo de vida bajo esta vocación.