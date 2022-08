Todas las semanas en El Mañana, Lula Mangone te recomienda un documental que no te podes perder. En Somebody feed Phil se ve Phil Rosenthal, el creador de Everybody Loves Raymond, viajando por el mundo y compartiendo los platos increíbles que va saboreando. Tiene tres temporadas y esta en Netflix.

El Mañana con Mex Urtizberea, lunes a viernes de 9 a 12hs

Seguinos

Twitter/NacionalRock937

Facebook/NacionalRock937

Youtube/NacionalRock937

Instagram/NacionalRock937

Spotify/NacionalRock937