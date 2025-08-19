Adrián Noriega, en Nunca es tarde, recibió en el estudio de Radio Nacional la visita del psiquiatra y psicoanalista argentino, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, que fue promovido a Oficial de la Legión de Honor de Francia, la distinción más alta que puede recibir un médico en el país europeo.

En la charla, el también escritor dio detalles de su libro “10 historias de vida, sufrimiento y amor” en el que reunió relatos ficcionalizados de sus pacientes.

“El amor cambia, sólo se sabe la profundidad de un amor después de haberlo perdido”, reveló.

“No es un sentimiento único y homogéneo, detecté doce sentimientos que componen el amor”, como la sexualidad y los celos, sobre los que da detalles en su libro.

Por otro lado, el Doctor Juan David Nasio contó su admiración y experiencia de trabajo con el psiquiatra y psicoanalista francés Jacques Lacan pero reconoció que "era difícil".

Precisó que fue a Francia "por los deseos de estudiar con Lacan, aprender el francés y luego volver al país”.

Además de compartir anécdotas que vivió en el país europeo , destacó la importancia de su formación previa y, en ese sentido, remarcó que “le debo mucho a la Argentina que me formó”.

Durante 30 años fue profesor de la Universidad de París VII Denis Diderot, Sorbonne, fundó los Séminaires Psychanalytiques de París y corrigió la traducción en español del libro Escritos​ de Lacan.