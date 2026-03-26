Sólo el 14% de las personas más ricas del mundo son mujeres

El ranking de multimillonarios de Forbes, revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, aún muestra una fuerte mayoría de hombres, aunque la proporción de mujeres entre las personas más ricas del planeta viene en ascenso. En esta edición, 481 mujeres forman parte de los 3.428 multimillonarios que integran la lista global y representan el 14% del total.

A propósito de esta tendencia, Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con la Consultora en búsqueda de ejecutivos, Sandra Olive, reconocida en el ámbito de los Recursos Humanos y el liderazgo en Argentina, columnista habitual en Forbes.

La autora del libro “No es suerte, es estrategia” analizó las dificultades con las que se enfrentan las mujeres en el ámbito laboral y ofreció su mirada sobre el tema.

“Muchas de estas mujeres tienen la fortuna porque heredaron”, advirtió, “las mujeres no trabajamos hace tantos años versus lo que existe la humanidad”.

En la charla, abordaron diferentes aspectos que involucran este resultado y, en ese sentido, explicó que “el 50 por ciento de las mujeres hoy todavía delegan la economía de la casa en sus parejas”.

“Hay una serie de comportamientos” que se mantienen y, además, “a las mujeres todavía nos cuesta hablar de dinero, negociar un incremento salarial”, ejemplificó.

“Para una generación, aún estamos demasiado acostumbradas a que el ingreso de la mujer es el segundo de la casa”.

"Las mujeres en Hollywood se quejan históricamente que ganan mucho menos" que los hombres.

Según el ranking de Forbes, la mujer más rica del mundo por segundo año consecutivo es la heredera de Walmart, Alice Walton, con una fortuna estimada en US$ 134.000 millones.

La heredera francesa de L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, y Julia Koch, la viuda del industrial David Koch, que murió en 2019, se mantuvieron en el segundo y tercer puesto, con fortunas estimadas en US$ 100.000 millones y US$ 81.200 millones, respectivamente.

Por su parte, la heredera de los negocios de golosinas y alimentos para mascotas, Jacqueline Mars, con US$ 49.100 millones, cayó un lugar y quedó en el puesto cinco.

La superó Iris Fontbona, la viuda chilena del empresario minero y de bebidas Andrónico Luksic, que murió en 2005, con una fortuna estimada en US$ 52.600 millones.

La única mujer que hizo su fortuna por cuenta propia entre las diez más ricas del mundo es la empresaria naviera suiza Rafaela Aponte-Diamant, con US$ 44.500 millones, que este año bajó del puesto cinco al seis.

Las figuras del mundo del espectáculo y la cultura pop que se destacan en la lista de mujeres con fortunas construidas por cuenta propia son: Taylor Swift; Beyoncé; Rihanna; Kim Kardashian, entre otras.