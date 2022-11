"Debemos trabajar rumbo al 2027, debemos ser la alternativa al post saencismo. No tenemos una figura que aglutine, que sea una propuesta competitiva para el 2023. No descartamos acompañar al gobernador para un nuevo mandato. No veo que Estrada sea el candidato. Leavy tuvo su esplendor en al 2019, y por errores logístico perdió competitividad. Yo iré por un nuevo mandato", Gustavo Solís, intendente de Rosario de la Frontera, en el Despertador Nacional por RADIO NACIONAL SALTA

