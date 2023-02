Solidariedade argentina com Turquia e Síria

O presidente Alberto Fernández expressou a solidariedade da Argentina com a Turquia e a Síria, após o devastador terremoto que até agora deixou cerca de 4.000 pessoas mortas.

O presidente publicou a mensagem em sua conta do Twitter, na qual ele garantiu que as embaixadas do país "estão à sua disposição".

Fernández também compartilhou uma mensagem do Ministério das Relações Exteriores com as condolências e solidariedade da Argentina com as vítimas e pelos danos causados pelo terremoto de magnitude 7,8.

A área afetada fica no norte da Síria e no sudeste da Turquia.

Até o momento, de acordo com fontes consulares, não foi informada nenhuma vítima argentina.