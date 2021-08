Solidaridad en pandemia: “Fue más que todo un gesto de agradecimiento”

En el Día Nacional de la Solidaridad en Argentina, cuando se recuerda el nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, en Nacional Catamarca dialogamos con Sebastián Ortiz, integrante de la Red Solidaria ‘Llevando Sonrisas’, quien comentó sobre el trabajo que realizaron el año pasado en medio de la pandemia: “Armábamos bolsones de alimentos y de golosinas para los niños, entonces a la gente que estaba aislada se los dejábamos en la puerta de su casa”.

Sobre el apoyo que recibe de parte de la sociedad, recordó un hecho en particular que le tocó vivir: “Un día vino alguien y nos regaló piezas de fiambre y de queso. Entonces compré panes de pebetes, me puse a armar sándwiches y salí con una caja a repartirle a los policías que estaban en las calles, a los recogedores de basura, a la gente del SAME, del Hospital Malbrán. Compré algunas gaseosas y les entregaba eso, más que todo en el turno noche. Ese día me acuerdo que fue más que todo un gesto de agradecimiento”.