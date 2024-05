Solicitaron al gobierno de Mendoza que no se reforme la ley de salud mental

DESCARGAR

El Foro Federal por la aplicación de la ley realiza acciones constantemente en pos de que se cumpla con la normativa. En Hasta que den las 12 dialogamos con el Licenciado en psicología Gabriel Ciccone quien contó detalles del encuentro con las autoridades provinciales. “Al menos el Ejecutivo mostró preocupación por las problemáticas de salud mental diversas que hoy se convierten en inmanejables”, sostuvo el especialista al tiempo que agregó que se comprometieron a generar estrategias para el abordaje de las mismas.

Por otro lado, Ciccone sostuvo que a nivel nacional en la ley de bases se buscó modificar por lo que hemos trabajado para que sea retirada del proyecto. “Hoy la modificación de la ley no es parte de la ley de bases, pero siguen los intentos de cambios por parte de algunos legisladores”, dijo.

Son múltiples los motivos por lo que la ley no se aplicó del todo, expresó el psicólogo quien ejemplificó con hechos concretos sobre el dato de que una de cada 4 personas necesitan algún tipo de atención en este sector.

Por último, el licenciado Ciccone se expresó sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes y la preparación de docentes en el ámbito educativo. “Todavía los docentes no toman la iniciativa de poder intervenir”, sostuvo al tiempo que agregó que hay una estructura burocrática que obstaculiza al docente a intervenir.

