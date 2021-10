Solicitan prioridad presupuestaria para la educación en la zona centro

La diputada del Frente de Todos, Soledad Martínez, se reunió con la ministra de Educación Cristina Storioni, ante quien planteó la situación edilicia de escuelas y carreras que se dictan en Zapala, así como necesidades educativas de Aluminé. En lo que refiere a Zapala se le requirió prioridad en la previsión presupuestaria para el año 2022 para la construcción del edificio propio del Instituto de nivel medio de Formación Docente N°13, del jardín de infantes N°8, de la escuela N° 156 y de los CPEM N° 3 y N° 36. Lo conversado se vincula a cuestiones edilicias, en algunos casos sobre la necesidad de adecuaciones y en otros ante problemáticas más estructurales de los mencionados establecimientos.

La diputada destacó la actitud de Storioni ya que "es de los pocos ministros que responde informes". Martínez dijo que hay más de 100 escuelas en Neuquén que están en obra y muchos estudiantes que no tienen clases. “Tenemos una tarea muy crítica respecto del mantenimiento de escuelas, y en la medida que educación no tenga a su cargo todas a las responsabilidades vinculadas con el sistema, incluyendo la tarea de mantenimiento o la planificación de la nueva infraestructura edilicia requerida por el sistema, no va a ser fácil funcionar armónicamente, hay disfuncionalidad en el diseño de la asignación de tareas, la ministra no tiene un centavo para hacer una obra de gas ni para contratar una empresa que vaya a inspeccionar”, dijo.

Plan de mediano y largo plazo

“Hay que pensar un plan, un programa que diga 'en 2022 vamos a reparar 30 escuelas y se van a construir 3 edificios nuevos por año' eso es un plan”. Y en este sentido dijo que es importante que primero se le devuelva a los distritos "la función que tenían". El plan de mantenimiento de escuelas que presentó la diputada Parrilli, por otro lado, "es un proyecto que responde a una situación de coyuntura grave”.