Soledad presentó "hoja en blanco" junto a Lázaro Caballero

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, se presentó el nuevo material de la artista Soledad.

“Hoja en blanco” es la canción que interpreta junto a Lázaro Caballero, otro de los grandes referentes del folklore actual. Este es otro corte de difusión del álbum llamado "Casa Soledad".

Además, a treinta años de su primera presentación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, Soledad se presentó este fin de semana en Buenos Aires, en el megafestival internacional Lollapalooza, marcando un hito al convertirse en la primera artista del folklore en formar parte de un evento de esta magnitud.

Además, en esta emisión se repasarán las efemérides del día y se podrá escuchar el micro semanal “Cambalache”.