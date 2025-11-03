Soledad Pastorutti, el "huracán de Arequito"

En la emisión en español conducida por Juan Sixto, repasamos la trayectoria de Soledad Pastorutti, la reconocida artista nacida en la provincia de Santa Fe que revolucionó el folklore argentino en los años noventa y se consolidó como una de las figuras más importantes del género.

Conocida popularmente como “El Huracán de Arequito”, Soledad irrumpió en los escenarios desde muy joven, llevando la música de raíz a nuevas generaciones y marcando un antes y un después en la historia del folklore nacional.

En esta edición, compartimos su música, su historia y los momentos más destacados de una carrera que sigue creciendo y que continúa inspirando a artistas de todo el país y del mundo.