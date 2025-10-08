Sol pleno y temperaturas en ascenso en casi todo el país

La jornada de este miércoles 8 de octubre se presenta estable y mayormente despejada en gran parte del territorio argentino, con temperaturas en ascenso en el centro y norte, mientras que el sur del país mantiene un ambiente mucho más frío.

En el norte, las condiciones se mantendrán agradables y soleadas. Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero alcanzarán máximas de entre 28 y 30 grados, mientras que Tucumán se mantendrá en 27 con humo en suspensión. En Jujuy y Salta el cielo estará despejado, con temperaturas más templadas, alcanzando los 24 grados. Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones tendrán cielos mayormente despejados o ligeramente nublados y máximas que rondarán los 25 a 26 grados.

La región central vivirá una jornada típicamente primaveral, con cielos despejados y temperaturas cálidas. Córdoba, San Luis y La Pampa alcanzarán los 28 grados, mientras que Mendoza y Santa Fe registrarán máximas de 27. En Entre Ríos y Buenos Aires, el cielo se mantendrá despejado con valores que rondarán los 25 y 26 grados.

En la Patagonia, el tiempo se presentará más variable. Neuquén y Río Negro tendrán una jornada templada, con máximas de 29 a 30 grados bajo cielo despejado o parcialmente nublado. En cambio, Santa Cruz estará nublada con una máxima de 11 grados, mientras que Tierra del Fuego se mantendrá muy fría, con temperaturas que apenas llegarán a los 5 grados y registros mínimos bajo cero.