Sofijobs: "la reconversión laboral es un proceso que tenemos todos en algún momento"

Cómo hacer el clic es una obra de Sofía Mom von Kotsch (conocida como SofiJobs) que funciona como un mapa emocional para quienes enfrentan crisis o estancamiento en sus carreras.

El libro no se limita a dar consejos técnicos de búsqueda de empleo, sino que se sumerge en el proceso psicológico de la transformación profesional, identificando cuatro tipos de "clic" que ayudan al lector a reconocer en qué etapa de su cambio se encuentra. Su enfoque principal está en ese incómodo período de incertidumbre donde ya se sabe que el camino actual no es sostenible, pero aún no se tiene una nueva dirección clara. https://cdn.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2026/04/SOFIJOBS.mp3

La autora, en diálogo con Segundo Round, dijo que "la reconversión laboral es un proceso que tenemos todos en algún momento: siempre surgen ganas de cambar de trabajo".

SofiJobs plantea, además, que "los procesos de cambio hay que hacerlos a conciencia; sabiendo qué queremos hacer y adónde queremos llegar".

A través de herramientas prácticas y reflexiones basadas en una década de experiencia en empleabilidad, la autora propone que el cambio real comienza al validar esa insatisfacción como una "certeza" de que el proceso de transformación ya ha iniciado.

El libro busca que el lector pase de la inacción o el miedo a una toma de decisiones estratégica y consciente, permitiéndole reinventarse o buscar nuevas oportunidades laborales con mayor confianza en sus fortalezas personales. Es una guía diseñada tanto para quienes desean renunciar como para aquellos que buscan redescubrir su propósito dentro de su ocupación actual.