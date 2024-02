Sofía Viola: "Aprendí con la vida a ser flexible y dejarme llevar"

La cantante, compositora y actriz, Sofía Viola, habló de cómo fueron sus primeros pasos interactuando con la música, profesión que, a pesar de que la actuación tomó un rol protagonista en una etapa de su vida, siempre fue parte de ella.

"Todo empezó en casa, con mi viejo trompetista y mi madre melómana, una combinación explosiva. Por lo que siempre estuve muy cerca de la música. Nací ahí y me tocó formarme así, algo que no me permitió dedicarme a otra cosa que no sea la música", señaló.

Además, profundizó en las direcciones a donde "llevaría su música" y anunció que "tras el cierre que tenemos preparado para el disco de este año", "coincidimos con los productores en los estilos como de la Rosalía o algo retro-moderno-pop con huella latina y con condimento gitano, algo que vengo elaborando hace tiempo".

En ese sentido, opinó acerca de cómo está compuesta la música popular hoy en día y criticó la "ostentación" de los jóvenes músicos "que solo muestran lo que quieren consumir".

"¿Dónde está el techo a la hora de tener cosas?"

Por otro lado, habló de su "autonomía" y "libertad" como artista, debido a "las dificultades de coordinar con una banda, por eso me emancipé de los músicos".

relación entre la actuación y la música; La actuación se metió en mis canciones.