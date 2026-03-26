Sobredosis de Soda vuelve a los escenarios con un show en el Coliseo

La música de Soda Stereo vuelve a sonar en vivo con el espectáculo de Sobredosis de Soda, la banda tributo más reconocida de Latinoamérica dedicada a recrear el legado del grupo argentino.

Mariano Albergoli, vocalista y guitarrista de Sobredosis de Soda, visitó el estudio de Radio Nacional y anticipó la presentación del 18 de abril en el Teatro Coliseo, al destacar en Korol en el aire la conexión con el público y el homenaje a la obra de la banda original. Además, compartió con los oyentes alguna de sus canciones.

"Me junté con amigos a los que le gustaba Soda. La raíz era disfrutar de lo que estábamos haciendo", expresó.

El grupo se consolidó a lo largo de los años como una de las principales propuestas tributo, con giras por distintos países y una puesta en escena que busca recrear el sonido y la estética de Soda Stereo.

El espectáculo propone un recorrido por los grandes clásicos de la banda, en un formato que combina música en vivo, producción visual y una experiencia pensada para distintas generaciones.

La vigencia de Soda Stereo se refleja en la convocatoria de este tipo de propuestas, que mantienen vivo el legado de una de las bandas más influyentes del rock en español.