Skull Fest Art: la convención que transforma el tatuaje en una experiencia artística global

En Amnesia, con Pablo Valente, el tatuador Luis Nucete y el organizador Matías Farías presentaron la nueva edición del Skull Fest Art, la convención internacional de tatuajes que se realizará el 8 y 9 de noviembre de 2025 en el Palais Rouge (Jerónimo Salguero 1441, CABA).

Durante el programa, el artista Nucete tatuó en vivo a Manu Campi Maier, en una transmisión donde se mezclaron la música, la conversación y el pulso inconfundible de la aguja sobre la piel. “Tatuar en el estudio fue una locura hermosa —dijo—, el arte del tatuaje también es comunicación: es emoción, es historia, es dejar marca”.

El Skull Fest Art reunirá a 160 artistas internacionales, 12 jurados y 169 stands, con participantes de más de 15 países, convirtiéndose en uno de los encuentros de tatuadores más grandes de Latinoamérica.

El evento combina competencias en vivo, charlas, shows musicales, sorteos, exhibiciones de pintura y escultura, además de un concurso de cosplay y actividades familiares. “Queremos que sea una experiencia completa, un lugar donde el arte se sienta en todas sus formas”, explicó Matías Farías, organizador del festival.

Las entradas están disponibles a través de Passline, y toda la información actualizada se encuentra en la cuenta oficial de @Skull.fest.art