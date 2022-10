SITRAJUR contra el impuesto: “ningún trabajador debería pagar ganancias”

DICEN NO A LA MODIFICACION DE LA LEY

Cristian Silvestre, Secretario General de SITRAJUR en la III Circunscripción, conversó con Nacional Bariloche acerca de la postura que tienen respecto a la modificación de la ley del Impuesto a las Ganancias prevista para el 2023, impactará negativamente sobre salarios y jubilaciones de los trabajadores judiciales.

“Con el sueldo apenas llego a fin de mes, no me alcanza para ahorrar entonces si encima tengo que pagar ganancias. No es que nosotros queremos defender un privilegio. Ningún trabajador debería pagar ganancias”, manifestó Silvestre.

“No queremos que se avance sobre los salarios que ya están bastante alicaídos”, añadió.