Sistema acusatorio: aseguran que no están dadas las condiciones para empezar

Una resolución firmada por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, dispone que desde el lunes se implemente en toda la provincia de Santa Fe el sistema acusatorio para la justicia federal. En este sentido, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación rechazó la medida y solicitó reuniones de urgencia con autoridades del Poder Judicial y los Ministerios Públicos Nacionales.

En diálogo con el móvil de Nacional Rosario Fontanarrosa, el secretario general de la región 8 de la UEJN, Lisandro Casale, declaró que “estamos de acuerdo con la implementación del sistema acusatorio”, pero explicó que no están de acuerdo con los plazo pretendidos por la cartera judicial. “Lo que no estamos de acuerdo es esta forma que están pretendiendo introducir para arrancar el día lunes a las cero horas (...) sin haber hecho una previa preparación, sin haber tenido en cuenta que no tenemos los recursos para comenzar, ni edilicios, ni humanos,”, explicó el dirigente.