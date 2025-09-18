Sirenismo: en qué consiste este deporte y qué valores simboliza

Yasmín Chiodin Ugarte, hace sirenismo hace 4 años, cuando quedó discapacitada por una cirugía de columna. Tuvo que aprender a hacer todo de nuevo y al no poder realizar deportes de alto impacto encontró esta opción. En diálogo con Diego Ramos por Radio Nacional contó en qué consiste su el sirenismo y cuál es su simbolismo.
"El sirenismo es un deporte, una rama del buceo. La magia del sirenismo es que representa vitalidas y fuerza. Además de conectar con uno mismo, en una respiración cosnciente que implica la apnea. Se puede hacer desde los 8 años", describió.
La entrevistada contó que hay industria nacional para vender elementos que utilizan las personas que hacen este deporte. "Es poco conocido pero no deja de ser un deporte y es bueno para la salud", agregó.
