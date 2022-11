Síntomas y conductas a tener presente ante situaciones de ASI

Frente a las 43 denuncias de abuso sexual infantil en un jardín de la ciudad Alejandra Maglione, psicóloga infantil se refirió a la importancia de tener herramientas de contención y estar atentos al comportamiento de las infancias.

“Por un lado en cuanto a lo que son manifestaciones de niños, cuando a los chicos les está sucediendo algo, pueden manifestar comportamientos sexualizados, hipersexualizados no habituales, no me refiero a la indagación del cuerpo, sino que correspondan a la sexualidad adulta. Síntomas regresivos como hacerse pis, caca o retenerse, pesadillas, cambios en su comportamiento, tener temor a transitar por ciertos lugares. Este tipo de conductas pueden estar ligadas a otras situaciones que pueden ser traumáticas. Es importante estar atentos para darle herramientas a los chicos”.

A los padres que están atravesando una situación de este tipo recomendó buscar ayuda profesional. “Lo primero es consultar con un pediatra, nunca es conveniente presionar a los chicos o empezar a preguntar para obtener respuestas inducidas, no es conveniente confrontarlos, lo importante es consultarlo con el pediatra. Acompañar, contener, no tomar estos signos como caprichos de niños”.

Programa: Conexión Nacional // Conducción: Saúl Gherscovici y Carolina Paredes // Operación técnica: Pablo Amado