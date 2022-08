"Sino hay un pedido de rescate se busca impactar en la sociedad"

Tras el ciberataque sufrido por el Poder Judicial de Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia estableció, hasta que se solucione el problema, retornar al soporte papel. El lunes, en conferencia de prensa, resolvieron declarar inhábiles los días 16, 17, 18 y 19 de agosto para las causas ya iniciadas. Por el momento no se identificaron a los responsables del ciberataque. Enrique Dutra, Especialista en Ciberseguridad, en conversación con Bajo el mismo sol, expresó:

"El tribunal superior expresó que esta es una contingencia. Ante estos ataques si bien las compañías están preparadas, no nos olvidemos que el poder judicial es una de las organizaciones más grandes que tiene la provincia de Córdoba. La ONU viene hablando que normalmente las entidades públicas y estatales no suelen pagar rescate. Cuando no hay un pedido de rescate taxativo normalmente hay una búsqueda de crear impacto en la sociedad. Hoy muchos de estos ciberataques van a generar pánico en la sociedad, generar un ruido, pero no lo hacen por una causa determinada porque no tienen la información".

Escuchá la nota completa:

