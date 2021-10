Siniestros viales en San Rafael, un fenómeno que tiende a incrementarse

El Jefe de la Policía Vial San Rafael, Comisario Iván Bermúdez dijo que diariamente se producen en promedio entre 6 y 7 siniestros viales en nuestra ciudad y adjudicó esto a la “inconducta social”.

“En materia de seguridad vial nos falta crecer como sociedad, nos falta empatía. Nosotros conocemos la norma y no la cumplimos porque no queremos. Anteponemos la necesidad de llegar rápido al trabajo o no caminar un poco más, Creo que nos falta crecer un poco como comunidad organizada”- puntualizó el Comisario.