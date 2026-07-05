Sindrome vertiginoso, cardiología y diversos trastornos infanto juveniles en esta edición de "Doctor C"

El médico cirujano, especializado en urología Guillermo Capuya lleva adelante cada domingo por Radio Nacional junto a Patricia Pérez este ciclo en el que repasan varios temas de salud consultando a especialistas, de diversas ramas de la medicina.

En este programa una charla con Marina Rosende - Subjefa del servicio de otorrinolaringología y jefa del área otoneurologia del Hospital Italiano. MN: 102372, para charlar del síndrome vertiginoso.

Luego Javier Grosso. Profesor de Geografía de la Universidad Nacional del Comahue, cartógrafo de procesos ambientales y territoriales con quien analiza fenómenos naturales como el terremoto en Venezuela.

En la segunda hora del programa conversaron con la Dra. Andrea Abadi - Médica especialista en psiquiatría infanto-juvenil para conversar sobre diversas formas del TDA

Además conversan con Amancay Gaspar, una reconocida cocinera, investigadora y profesora de cocina regional originaria de Tilcara, Jujuy. Que se destaca como una de las principales referentes en la recuperación y revalorización de la gastronomía ancestral y los ingredientes andinos del noroeste argentino.

Más tarde conversaron con el cardiólogo rosarino Carlos Vozzi, quien tras una vida dedicada a la cardiología, relata su experiencia al regresar a las aulas en 2022 para cursar una maestría

El desafío de volver a tomar apuntes a mano, la alta exigencia académica y el perfecto abrazo entre la ciencia y la abstracción.

Sobre el final del programa la charla fue con el actor Mario Pasik, quien junto a Patricia Palmer presentan «Adán y Eva, un amor de aquellos»