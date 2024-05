Sindicato de cuidacoches en Rosario: “Queremos ser parte de la solución”

“Cuesta mucho sacarnos de la cabeza la mala imagen del cuidacoche”, reconoció Matías Valdez, secretario adjunto y vocero del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública de la República Argentina, que busca desembarcar en la ciudad, contra la intención del municipio. “Por ahora fue un pedido de palabra”, contó en Nacional Rosario Fontanarrosa sobre el pedido de audiencia al intendente Pablo Javkin. “No sé si es una cuestión de los interlocutores, o si es el Intendente que no nos quiere recibir”, lamentó el dirigente, que descartó el cobro de tarifa: “El pago seguirá siendo voluntario”.

DESCARGAR

El referente a nivel nacional de los cuidacoches aseguró que “nosotros no vamos a avalar ningún tipo de mafia”, y aclaró: “Entendemos lo que está pasando en Rosario. Pero lo más grave es el narcotráfico, no son los trapitos. Nosotros comprendemos el miedo y nos solidarizamos con Rosario”. En el programa Tarde o temprano (17 a 19), el sindicalista aseguró que “no se puede tapar el sol con un dedo” en referencia a la situación del sector, y remarcó: “Nosotros queremos ser parte de la solución de esto. El cuidacoche que extorsiona, hay que sacarlo a patadas”. Y si bien no descartó ir a la Justicia por el tema, subrayó: “Siempre elegimos la vía del diálogo”.