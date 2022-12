Sin novedades en la búsqueda de Carlos Ramírez tras 28 días de desaparición

Continúa la búsqueda de Carlos Ramírez a 28 días de haber salido de su domicilio rumbo a un cajero automático, que según comentó a personas con las que se cruzó, se tragó el plástico. Luego se lo ubicó a través de las cámaras de seguridad en la zona de Larramandi. Sebastián Balbuena, jefe de la Comisaría 16º, indicó que se realizaron diferentes tareas y rastrillajes.

Por su parte, el hermano de Oscar Ramírez, indicó: “Hay algo que no me está gustando, porque para nosotros no solamente está perdido y pensamos que algo le sucedió”, dijo y mayor compromiso por parte de la justicia.