"Sin Jorge Messi, no hubiese existido un Lionel Messi estrella de fútbol"

El periodista Sebastián Fest y escritor de la biografía sobre Lionel Messi Messiánico, conversó con el equipo de Pasión Nacional sobre la relación entre Jorge Messi y su hijo. El análisis sobre la carta despedida que publicó el 10 de la Selección Nacional a su padre.

"Esta carta es toda una novedad. El dolor de la muerte de un padre es enorme, pero jamás habíamos visto a Messi tan efusivo con las palabras. Mientras de Maradona siempre sabíamos todo, Messi siempre fue más cuidadoso y acá se revela de forma descarnada", analizó.

Respecto al peso que tuvo dentro de la carrera del astro futbolístico, Fest dijo: "Fue enorme. Sin Jorge Messi, no hubiese habido un Lionel Messi estrella del fútbol. Él tomó la decisión de irse a Barcelona, junto con su padre y su familia. No era fácil tomar esa decisión, sabía el motivo por lo que lo hacía. Y allí, tuvieron que insistir mucho para que Barcelona pusiera la vista en él y así pudiera quedarse".

Fest expresó que el Messi persona "es mucho más enigmático y reservado". Y agregó: "Descubrir qué piensa Lionel Messi y cómo es él, fuera de una cancha de fútbol siempre fue un desafío".