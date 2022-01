Sin Djokovic, Nadal arranca a full

Por Daniel Corujo

Después del “culebrón Djokovic” es hora, por fin, de hablar de tenis. Y ante la ausencia del serbio, uno de los candidatos es, sin dudas, el español Rafael Nadal que va con la ilusión de ganar su Grand Slam número 21 aunque no será fácil, claro.

Nadal (5 del mundo) convenció con una perfecta puesta en escena en la primera ronda del Abierto de Australia tras superar con comodidad al estadounidense Marcos Giron por 6-1, 6-4 y 6-2.

El ex número uno del ranking ATP no le otorgó a su rival ninguna pelota de quiebre y se mostró sólido desde todos los sectores de la cancha para cerrar el pleito en menos de dos horas.

“Han sido meses muy complicados para mí (Nadal tuvo COVID). Es imposible estar más feliz”, comentó a la prensa tras su sólido estreno en el primer Grand Slam de la temporada.

Después de haber opinado que el tenis “es más grande que cualquier jugador”, Nadal advirtió en conferencia de prensa post partido que no iba a hablar más del tema Djokovic tras su deportación:

“No fue el único culpable en todo lo acontecido. Me gusta tener buena relación con mis rivales y con Novak no es una excepción. Sea justo o no, prefiero no hablar más del tema”, finalizó.