Silvina Moreno nos adelantó detalles de su próximo álbum

Es, sin duda, una de las artistas más talentosas surgidas en los últimos tiempos y visitó Soy Nacional, en su programa número 434, invitada por la cantante y conductora.

Además de charlar sobre las canciones “La Aurora” y “Niña”, que hizo junto a León Gieco, Silvina Moreno nos compartió detalles de su próximo álbum que saldrá el 12 de mayo pero que aún no tiene definido el nombre.

“Desde la pandemia teníamos un vínculo muy lindo con León, una experiencia muy linda poder trabajar con él”, reconoció.

“Este disco representa que yo duelé ser hija y dejar de ser solo hija para empezar a ser madre. Tiene catorce canciones y son todas piezas visuales”. “La IA puede traer resultados muy buenos pero no puede reemplazar la experiencia de estar dentro del estudio que se impregna en la música”.

También, en esta emisión de Soy Nacional, nuestro querido Lito Vitale nos confesó qué siente al ser convocado por La Trova, como un rosarino más, y cómo se prepara para dirigirlos en estos días en La Trastienda.

“Los conozco a todos desde el inicio, desde antes de ser La Trova, sumarme al proyecto me encanta”, admitió.

Y, como cada sábado, en Soy Nacional infaltable la música, de la linda, de la buena, la que sana.