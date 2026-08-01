Silvina Garré visito a Sandra Mihanovich y presentó "Con Nombre de Mujer" su nuevo álbum

En esta nueva emisión y próxima a cumplir 10 años en Radio Nacional, Sandra Mihanovicha recibe en Soy Nacional a la cantante y compositora Silvina Garré.

La rosarina presenta su nuevo trabajo "Con Nombre de Mujer", álbum que contiene un tema de su autoría y otros, de compositores que admira y que han formado parte de su vida.

No sólo repasan parte de este trabajo, las letras las músicas y sus historias, sino además conversan de la vida, la musica en general, sus experiencias, Rosario, familias, amigos y recuerdos.