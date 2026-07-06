Silvina Chediek y Julio Lagos se sumaron al festejo por los 89 años de Radio Nacional

“Mil gracias se propuso como un programa para acompañar al oyente a vivir mejor, y a hacer la vida más llevadera, con una gran Silvia Maruccio y con vos”, le dijo Silvina Chedieck a Hernán Mundo en Segundo Round, recordando su paso por nuestra emisora.

“Que lindo poder decirle Feliz Cumpleaños a Radio Nacional”. “Si hay algo que la Radio hace muy bien es acompañar, y Radio Nacional siempre emociona; la radio es la imaginación en estado puro”. "Empecé mi carrera haciendo “El Espejo” un programa que quedó en la historia de la televisión y me tocó ver los lugares más emblemáticos pero también pueblos a los que no llegaba nadie; la radio llega a todas partes".

Minutos después Hernán Mundo conversó con otro gran referente de la radio, Julio Lagos se sumó al festejo por los 89 años de Radio Nacional.

“Nos unen muchas cosas con Radio Nacional”.

Lagos, recordó, entre otras cosas, la revista mensual que tenía Radio Nacional, y las clases prácticas de la carrera de Locución que dictaba el ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica que se realizaban en los míticos estudios de la calle Ayacucho.

Al hacer referencia a su labor cotidiana, Lagos sentencia.