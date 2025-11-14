Silvina Chediek:: “Ando por la vida buscando paz, siempre aposté al amor”

La periodista y conductora de radio y televisión convesó con Andrea Bisso y Carla Ruiz, repasó su historia recordó sus comienzos y su paso por La Radio Pública.
"Aprendí sobre la marcha pero rodeada de gente muy talentosa", dijo al recordar su debut en el programa El Espejo, con César Mascetti y la producción de Luis Chela y luego su paso por Imagen de Radio con Juan Alberto Badía, Luis Fúxan y María Esther Sánchez.
Recordó su paso por Radio Nacional con el ciclo Mil gracias junto a Esteban Morgado y tuvo palabras muy emotivas para con la Radio Pública.
“Siempre aposté al amor en todas sus formas; el rencor, la envidia, los celos y el odio son sentimientos que envenenan a quien los siente y el otro ni se entera”.
"Ma interesa la vida humana, concoer el alma de la gente, lo que más me gusta es escuchar a la gente y aprender un poquito de cada uno".
