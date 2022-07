Silvina Batakis é a nova Ministra da Economia da Argentina

A até então funcionária do Ministério do Interior chefiou a pasta das finanças na província de Buenos Aires entre 2015 e 2019.

A nomeação de Silvina Batakis foi confirmada pela Casa Rosada no domingo, após um dia de intensas negociações.

O acordo para nomeá-la foi alcançado após um diálogo entre o Presidente Alberto Fernández e sua vice-presidente, CFK, que têm divergências em relação a alguns aspectos da gestão econômica.

Foi neste contexto que o agora ex ministro Martín Guzmán, um dos funcionários mais próximos do presidente, anunciou sua demissão no sábado. Ele fazia parte do governo desde a posse de Fernández, em dezembro de 2019.

O economista se destacou por liderar a negociação com o Fundo Monetário Internacional, que resultou em um acordo para pagar uma dívida de 44 bilhões de dólares, herdada do governo anterior, Mauricio Macri.