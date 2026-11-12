Silvia Somaré destacó la visita del papa: "Ya recibimos la teoría, ahora a ponerla en práctica"

La Hermana Silvia Somaré es Licenciada En Ciencias Religiosas, integrante de la congregación Hermanas Esclavas Del Corazón De Jesús y además es comunicadora social.

En diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round contó su experiencia durante la visita del papa León XIV a la Argentina y setenció: “tenemos la teoría, ahora, a los bifes”

Contó que estuvo en varias actividades encabezadas por el papa en la Argentina y que la que más la emocionó fue el encuentro con los jóvenes.

“Sentir esos deseos de alguien que te escuche, que te comprenda, que te guíe es muy impotante”.

Además la religiosa destacó el encuentro del Sumo Pontífice con los reclusos en la cárcel de Villa Devotto recordando puntualmente los testimonios de los presos y las respuesta del papa a cada uno de ellos.

Sobre el final de una muy sentida charla Siulvia Somaré recordó una frase del papa que le quedó grabada: “Con Dios en el horizonte y al hermano en el centro de las decisiones”.

Conmovida por la visita del prelado, la religiosa pidió no olvidar la visita y las enseñanzas vertidas por el pontífice y bromeó diciendo; “ya recibimos la teoría, ahora vamos a la práctica, a los bifes”.