Silvia Peyrou: “La tele de antes era más familiar. Hoy todo eso se perdió”

Silvia Peyrou, vedette, actriz, famosa por sus papeles en cine, teatro y televisión. Nació en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Comenzó a trabajar como bailarina cuando tenía 16 años, debutando como segunda vedette en el Teatro Tabarís junto a profesionales como Moria Casán, Orlando Marconi y Carlos Sánchez.
En diálogo con Deja Vú, repasó su vida y su paso por la pantalla chica: “La tele de antes era más familiar. Hoy todo eso se perdió. La amo, me dio mucho, pero ahora se buscan otro tipo de contenidos. Sí, me gustaría trabajar en series. Eso es un desafío que aceptaría con mucho entusiasmo”.
Etiquetas: Andrea Bisso, Deja Vu, Silvia Peyrou