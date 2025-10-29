Silvia Fernández Barrio contó cómo es vivir con psoriasis y los tratamientos que hay para tratarla

La periodista y fundadora y presidente de AEPSO ( Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis) Silvia Fernández Barrio en diálogo con el equipo de Diego Ramos contó en Radio Nacional cuál fue su diagnóstico de en el Día Mundial de la Psoriasis. Describió cómo es vivir con la misma y todo con respecto a su tratamiento.

"La psoriasis no es una enfermedad de la piel, sino que se ve en la piel. Se descubrió que afecta todos los órganos internos: corazón, riñón, el sistema digestivo, el cerebro. La inflamación es el principal factor, hay una alarma que se levanta en el sistema inmune y hace que funcione de una manera diferente", explicó.

Fernández Barrio puede producir "enfermedades cardiovasculares, depresión, diabetes tipo 2, entre otras". "Esto si uno esta bien tratado, no ocurre", agregó.