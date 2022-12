Silvana Ginocchio: “Hay grandes asimetrías en el país”

La Diputada Nacional Silvana Ginocchio visito los estudios de Radio Nacional y dialogo con el periodista Javier Arce en el programa “El Café de las 8”. Allí realizó un balance del 2022.

Con respecto a las actividades que se realizaron al cumplirse el Bicentenario, afirmo que “fue un trabajo arduo de la comisión permanente del bicentenario” y que a pesar de la pandemia, que se presentó cuando se cumplía el aniversario de la autonomía de Catamarca, pudo desarrollarse con éxito este reconocimiento.

Además recordó cómo se trabajó en esa época de pandemia, donde hubo presencia del estado, tanto municipal, provincial y nacional que acompaño a lo sociedad. El Estado “rápidamente salió a poner el sistema de salud en condiciones, por que veníamos de un gobierno que había tenido falencias principalmente en las zonas más urbanas y pobladas del país, hubo que adecuar” aseguro la Diputada.

Con respecto a la provincia, dijo que “Catamarca salió rápidamente con decisiones muy atinadas de manera inmediata” y que de esta manera presento la menor mortalidad en el país, con la llegada tardía de los primeros casos, y que si uno ve en instancias como se organizó la provincia, junto con el tiempo de vacunación y lamentando la perdida de las personas por este virus, Catamarca “tubo uno de los manejos más éxitos de la pandemia “aseguro.

Al ser consultada por el año legislativo la diputada señalo que “ha sido un año complejo”, luego de las elecciones y de la conformación de la cámara estuvo lejos de conseguir quórum. Sí se pudo conseguir algún tipo de consenso, pero no fueron suficientes para la necesidad de los argentinos y argentinas, manifestó.

Ginocchio lamento que estas decisiones se vieran reflejadas la semana pasada en el congreso, donde aseguro que “teníamos una sesión especial en la que supuestamente íbamos a aprobar un plan de pago de la deuda previsional y que iba a beneficiar a más 800mil argentinos y argentinas”.

Agrego que en Catamarca, 8 mil personas iban a poder acceder a este beneficio ya que tenían la edad y no los aportes. Pero que lamentablemente no se pudo definir.

La Diputada sumo un dato mayor, en donde 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse por este inconveniente, hay un tiempo de sus vidas que no tiene su trabajo formal “este plan lo que venía hacer era dar una solución” sobre todo en las mujer dijo Ginocchio, “es un hecho lamentable en el que no hubo la posibilidad de avanzar con esta sesión especial “comento la diputada.

Por otra parte se iba a tratar de conformar 8 universidades en todo el país pero lamentablemente no se pudo tratar.

Con respecto a la propuesta de los gobernadores de mover la capital, Ginocchio comento que el Norte Grande trabajó de manera conjunta a pesar de las diferencias y se ha generado un buen impacto. “Catamarca sabe de federalismo por el ejemplo de Felipe Varela”, manifestó.

La diputada aseguro que “hay grandes asimetrías en el país”, que tienen que ver con los recursos y decisiones políticas y eso debe modificar para que podamos tener todas las oportunidades. En donde los niños tengan posibilidades de tener acceso a la vivienda, educación y salud.

Por ultimo afirmó que “la oposición tiene que reflexionar y pensar que Argentina quiere”.