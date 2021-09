Sigue sin ganar

Por Fabián Codevilla

Un magro empate que no lo aleja de la punta.

A pesar de cosechar su tercera igualdad consecutiva 0 a 0, de no convertir y de un rendimiento muy pobre, Racing mantiene una posición expectante en la tabla, que lo tiene a sólo 3 pts de los punteros.

El equipo, hoy conducido por Claudio Ubeda, volvió a defeccionar y a decepcionar a su parcialidad, empatando como local ante Banfield en su estadio.

Lo más alarmante de esta realidad que le toca atravesar a La Academia es que no genera peligro, casi no patea al arco, no crea opciones de gol y eso torna imposible poder lograr una victoria.

Lo llamativo y particular de esta situación es que tampoco le convierten, en 10 partidos disputados por la presente Liga Profesional, solo ha recibido un gol en contra.

Racing es el único equipo en la historia del fútbol argentino en mantener, en el inicio de un torneo, nueve vallas invictas en diez presentaciones e igualar su propio récord, el que ostentaba desde 1966, el gran equipo de José, el que luego fuera Campeón Intercontinental, con el mismo registro.

El próximo rival será San Lorenzo, a quien visitará el Lunes 13 en el Pedro Biedegain y con la posibilidad de recuperar a Gabriel Arias y Eugenio Mena, ambos disputando eliminatorias con la selección chilena, lo que será una buena posibilidad para volver al triunfo.