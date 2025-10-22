Sigue la búsqueda de Juana Inés Morales y Pedro Alberto Krederm

A casi dos semanas de la desaparición de los jubilados, crece la preocupación de los familiares de la pareja que se dirigían a la localidad de Camarones, en Chubut. En paralelo, continúan los rastrillajes por el perímetro de "Cañadón de Visser", en el Área Natural Protegida Rocas.

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con Martín Pérez, guía baqueano e instructor de manejo, especializado en excursiones 4x4, quien reparó en la “geomorfología del terreno”.

En ese sentido, reparó en las características de este terreno y la existencia de sumideros, una apertura en el suelo o una estructura de drenaje para evacuar agua.

“Es como una cueva, puede ser profundo, podemos ver la entrada pero hay que ser muy observadores para encontrarlos”.

Pérez planteó como posibilidad que la pareja haya caído en un sumidero y expresó su expectativa de que “estas personas aparezcan”.